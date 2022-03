Poging om pijn aan de pomp te verlichten: Kamer wil sneller hogere kilometervergoeding

VVD-Kamerlid Eelco Heinen vraagt het kabinet om de onbelaste reiskostenvergoeding, nu nog 19 cent per kilometer, eerder te laten stijgen. In het coalitieakkoord spraken VVD, D66, CDA en CU al een verhoging af. Een exact bedrag stond daar nog niet bij, maar het zou uiteindelijk gaan om een stijging naar 21 cent in 2024 en 23 cent vanaf 2025. „Om reizen naar werk betaalbaar te houden”, schreven de partijen daar als toelichting bij.

Maar nu de benzineprijzen de pan uit rijzen en woon-werkverkeer voor sommige mensen onbetaalbaar wordt, klinkt een luide roep de vergoeding sneller omhoog te gooien. Heinen ziet ruimte om dat vanaf 2023 al te doen, nu de jubelton ook eerder wordt afgeschaft. Het geld dat daarmee wordt bespaard, kan gebruikt worden voor een hogere reiskostenvergoeding. „Niet goedkoper schenken, maar wel goedkoper tanken”, is Heinens redenering. Hoe hoog de kilometervergoeding moet worden, geeft hij niet mee, hij vraagt het kabinet om ’zo veel mogelijk’ stijging.

’Gerichte maatregel’

Een meerderheid van de Kamer schaart zich achter een snellere verhoging van de kilometervergoeding. PvdA’er Henk Nijboer noemt het een ’gerichte maatregel’ die voor veel werkenden goed uit zou pakken. „Lijkt me goed. Alle beetjes helpen”, zegt PVV-Kamerlid Tony van Dijck. Al vinden ze beiden ook dat er meer nodig is aan koopkrachtreparatie. Ook CDA, SP, SGP, JA21 en Groep Van Haga zien wel brood in een eerdere stijging.

De reiskostenvergoeding staat al tijden op 19 cent per kilometer, terwijl brandstofprijzen in die tijd flink zijn gestegen. En sinds de oorlog in Oekraïne is tanken nog nog veel duurder geworden. De adviesprijs van een liter Euro95 liep de afgelopen tijd op richting een piek van 2,50 euro per liter en staat daar nu kort onder. Om dat helemaal te compenseren zou de kilometervergoeding volgens de Vereniging Zakelijke Rijders nog veel hoger moeten zijn dan 23 cent per kilometer.

Het kabinet zette onlangs al stappen om de pijn aan de pomp te verzachten. Het verlaagt per 1 april bijvoorbeeld de accijnzen op benzine (met 17 cent per liter), diesel (11 cent) en LPG en LNG (4 cent). Daarnaast werd er geld uitgetrokken voor een energietoeslag van 800 euro voor de armste huishoudens en het verlagen van de btw op energie per 1 juli van 21 naar 19 procent. De Kamer debatteert dinsdag over dat koopkrachtpakket.