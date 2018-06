Genoten van ingrepen van topcoaches

Trainer-coaches zijn natuurlijk voor een groot deel afhankelijk van de beschikbare kwaliteiten bij hun spelers. In de absolute top lopen veel voetballers rond van gelijkwaardig niveau en kan een coach het verschil maken met zijn beslissingen. Zo bleek deze week met goede en slechte voorbeelden in de Premier League en vooral in de Champions League bij Manchester City-Chelsea, Tottenham Hotspur-Juventus en Paris Saint-Germain-Real Madrid.