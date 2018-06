Schrijvers en BN’ers pas na twaalven los op Boekenbal

Het bal met de dresscode ’Beestachtig Black Tie’ luidde traditioneel de Boekenweek in – dit jaar met het thema Natuur.

Matthijs van Nieuwkerk baant zich een weg door de menigte. Hij heeft allebei zijn kinderen - Jet en Kees - meegenomen. Een gesprekje over literatuur zit er even niet in. Jet trekt ongeduldig aan zijn arm. „Sorry, ik ben er net. Voor het eerst met mijn kinderen. Later vanavond misschien?”

Grote afwezige van de avond: Gordon. „Hij heeft zich wel aangemeld. Maar of hij komt?”, zegt de persvoorlichter van de CPNB. „Hij durft niet te komen joh”, wordt gefluisterd in wandelgang. „Wie wil hier nou met hem praten?”

Eerder op de avond maakten Griet Op de Beeck en Jan Terlouw een selfie. Ⓒ ANP

’Old tigers...’

De 81-jarige schrijver Piet Calis swingt - in zijn witte jasje - in de grote zaal. Ieder jaar weer de sfeermaker op de dansvloer, weet de ervaren Boekenbalganger. „Old tigers never die”, zegt zijn vrouw lachend.

Even daarvoor praatte in de Grote Zaal Jort Kelder het programma aan elkaar. „Ik heb net het boek van Gordon diagonaal gelezen”, zegt hij op diezelfde dansvloer. „Die man heeft zo veel mensen boos gemaakt.” Een kwestie van ’te veel verteld’ aan de auteur. Kelder: „Natuurlijk heeft hij het niet zelf geschreven. Ik sta niet in voor de pen van Gordon. En ook niet voor zijn stem trouwens.”

Echte vrienden

Even verderop staat Connie Palmen in de hal met een wijntje in haar hand gezellig te kletsen met bekenden. Of Gordon aanwezig is, interesseert haar niet zo. „Ik ben op zoek naar echte vrienden.”

Of het beesten wordt vanavond? Palmen: „Na twaalven misschien. Dan zit ik op de trap, en worden in de zaal mensen dronken.” ’Denderend en hitsig’ kan het dan volgens haar worden.

Niemand afgevoerd

De beveiliger bij de ingang noemt het feest rond middernacht ’saai’. „Er gebeurt weinig hoor. Niemand moest afgevoerd worden. Niemand probeerde naar binnen te sluipen.” Maar, zo vervolgt hij, ’we blijven alert’. De ervaren rot heeft al menig Boekenbal meegemaakt. „Pas na één uur gaat het goed los. Dan proberen ongenode gasten een plekje bij de elite te bemachtigen.”

Er wordt al gedanst... Ⓒ ANP