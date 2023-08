Brandweerauto's defensie ingezet bij grote brand op Vlieland

Bij het bestrijden van het vuur zijn brandweerauto's van defensie ingezet die op het eiland zijn gestationeerd. Ook zijn vanaf de vaste wal twee blusploegen overgevaren en een hoogwerker.

Er was even de kans dat het vuur zou overslaan naar naastgelegen bosgebied, maar dat gevaar is geweken, zo meldt de Veiligheidsregio.

De gemeente Vlieland roept gedupeerden op zich te melden bij een verzamellocatie, die is in Strandhotel Seeduyn aan de Badweg. Daar worden mensen in eerste instantie opgevangen en kunnen mensen meer informatie en hulp krijgen, zo twittert de gemeente Vlieland. Eureka is een complex met recreatieve appartementen, zo meldt de gemeente.