Nieuw licht op Elvis-boeman

Dries van Kuijk, alias Colonel Tom Parker, was de Nederlandse manager van Elvis Presley.

Amsterdam - Hij is de eeuwige boeman als het gaat over Elvis Presley: Dries van Kuijk, alias Colonel Tom Parker. Hij zou als manager ’s werelds grootste muziekster financieel hebben uitgezogen en creatief beknot. Maar dat eenzijdige beeld is wellicht toe aan een opfrisbeurt. In de archieven van landgoed Graceland is een bijzondere brief opgedoken. „Parker smeekte om betere filmscripts voor Elvis.”