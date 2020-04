RIVM: aantal coronadoden stijgt met 144 naar 3459

Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Het aantal Nederlandse doden door het coronavirus is opgelopen tot zeker 3459. Van deze mensen staat vast dat ze waren besmet met het virus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 144 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen van de GGD’en.