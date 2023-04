President Biden (80) bevestigt kandidatuur voor presidentsverkiezingen 2024

De 80-jarige Democraat is reeds de oudste president van het land. Volgens een recente peiling heeft circa een kwart van de Democraten vertrouwen in zijn kandidatuur en de rest zou straks liever een jongere president zien aantreden. Er zijn onder de Democratische politici nog geen kopstukken die het Biden moeilijk kunnen maken. Er hebben zich er pas drie kandidaat gesteld, inclusief de president. Maar de voorverkiezingen zijn volgend jaar van februari tot juni. Biden houdt dinsdag ook een toespraak voor een vakfederatie in de bouw, de NABTU (18.30 onze tijd).

