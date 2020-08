Actiegroep eist bekladding Indisch monument in Den Haag op

De actie is opgeëist door een groep die zich Aliansi Merah Putih (de rood-witte alliantie) noemt. Op het monument staat onder meer ’kami belum lupa’ (wij zijn het niet vergeten) en ’17/08/45’. Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijke staat Indonesië uit. Hij werd de eerste president van het land.

De groep Aliansi Merah Putih wil „gerechtigheid halen voor de wandaden gepleegd tijdens de illegale Nederlandse bezetting van Indonesië. Na de onafhankelijkheid hebben Indische mensen hun koloniaal verheerlijkende verhalen meegenomen naar Nederland.”

Vrijdagochtend zijn schoonmakers druk in de weer om het monument in de Scheveningse Bosjes schoon te spuiten. Zaterdag vindt er de nationale herdenking plaats. Vanwege de coronamaatregelen heeft de herdenking dit jaar geen openbaar karakter. Slechts een beperkt aantal genodigden zal aanwezig zijn.

Standbeeld van Johan van Oldenbarnevelt

De actiegroep Aliansi Merah Putih heeft eerder ook het standbeeld van Johan van Oldenbarnevelt bij de Haagse Hofvijver beklad met de de tekst ’Fuck VOC’. Hij was een van de oprichters van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, een Nederlandse handelsonderneming die het monopolie had op de overzeese handel.

"Geschokt maar niet verrast"

Micha’el Lentze van Federatie Indische Nederlanders (FIN) laat weten ’geschokt te zijn door deze walgelijke actie’. Tegelijkertijd komt de bekladding voor FIN ’niet als een verrassing’. „We hebben dit zien aankomen. Binnen de Indische gemeenschap zagen veel mensen dit al in de lucht hangen. We vreesden ervoor. We hebben zelfs de politie en de gemeente gewaarschuwd dat dit eraan zat te komen. Er stond op het standbeeld van Van Oldenbarnevelt namelijk letterlijk een oproep om dit te doen.”

De gemeente Den Haag en de politie bevestigen dat ze deze melding destijds hebben ontvangen. „We hebben een melding gekregen dat iemand zorgen uitsprak”, vertelt een woordvoerster van de politie. „Naar aanleiding daarvan hebben we besloten extra rijdend toezicht te hebben in aanloop naar de herdenking. Dat houdt in dat we extra alert zijn en vaker langs het monument rijden tijdens noodhulpsurveillance.”

En ook de gemeente, die de bekladding ’respectloos’ noemt, bevestigt dat. „De afgelopen nachten was er extra rijdend toezicht vanuit de politie bij het monument, na een melding over een mogelijke bekladding”, aldus een zegsman. „Als eigenaar van het monument heeft de gemeente inmiddels aangifte gedaan. Ook is meteen met de schoonmaak en het herstel begonnen. Die zullen voor de herdenking van zaterdag 15 augustus zijn voltooid. Met elkaar zorgen we ervoor dat de herdenking zijn waardigheid niet verliest.”

Micha’el Lentze van FIN hoopt dat er de laatste nacht extra goed op wordt gelet. „Het lijkt me zaak om te voorkomen dat het monument nu nogmaals wordt beklad in aanloop naar de herdenking. Dat gaat nog maar om één nacht, natuurlijk.„De gemeente kan hem geruststellen: „In overleg met de politie en de stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 hebben wij met het oog op de herdenking besloten het Indisch monument van bewaking en beveiliging te voorzien.”