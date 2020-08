Indisch monument Den Haag beklad

Ⓒ Regio15

DEN HAAG - Het Indisch Monument in Den Haag is in de nacht van donderdag op vrijdag beklad. De actie is opgeëist door een groep die zich Aliansi Merah Putih (de rood-witte alliantie) noemt. Op het monument staat onder meer ’kami belum lupa’ (wij zijn het niet vergeten) en ’17/08/45’. Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijke staat Indonesië uit. Hij werd de eerste president van het land.