Rijksrecherche onderzoekt lek van OMT-advies

De experts die het kabinet adviseren over de coronacrisis vergaderden vrijdag. Op zaterdag verscheen hun advies al in de media, terwijl het kabinet er pas zondag over sprak.

Op basis van het advies besloot het kabinet zondag dat basisscholen en de kinderopvang vanaf 8 februari weer open kunnen. Een meerderheid van het OMT denkt dat dat veilig kan, ofschoon een aantal experts de risico’s nog te groot vinden.