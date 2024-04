Ontsnapte serval eindelijk gevangen

HUIZEN - Na tweeënhalve maand is de ontsnapte Gooise serval eindelijk terecht. Het dier is dinsdag gevangen op de Nieuw Bussummerheide in Huizen. Dat heeft een boswachter van het Goois Natuurreservaat (GNR) laten weten.

© Dog Search De serval werd al een paar keer op de foto gezet, maar kon nog niet gevangen worden.