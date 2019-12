Femke Halsema opent jacht op krakers na problemen met We Are Here

Halsema laat vandaag aan de gemeenteraad weten dat het hoofdstedelijke kraakbeleid op drie punten wordt aangescherpt. Dat gebeurt nu onder andere We are Here al jarenlang panden in de hoofdstad openbreekt. De groep veelal illegalen weigert stelselmatig om gebruik te maken van opvanglocaties van de gemeente.

Aangifte kraken blijkt mateloos frustrerend

Voorheen moest de pandeigenaar bij kraak eerst aangifte doen en bij het OM aantonen dat zijn of haar pand niet voor lange tijd leegstaat. Opgetrommelde agenten moesten dan machteloos toezien hoe krakers hun intrek namen in gebouwen en niet zelden eigenhandig verbouwden. Als uiteindelijk een ontruiming door het OM werd aangekondigd, was de groep vaak vlak voor agenten arriveerden al vertrokken. Op zoek naar een nieuw pand.

Ⓒ Amaury Miller / Archief De Telegraaf

Volgens Halsema is bovendien ’verruwing’ zichtbaar. „Waar voorheen vooral langer leegstaande panden werden gekraakt, gaat het steeds vaker om panden die in gebruik of onveilig blijken te zijn omdat er anno 2019 nu eenmaal steeds minder sprake is van leegstand.” Zo werd onder andere in Westpoort een ondernemer de dupe van kraakacties. Door krakers werd hij zijn eigen pand uitgezet. De krakers werden nimmer opgepakt.

Vrij om te doen wat men wil

Halsema erkent nu dat kraken, omdat het in Amsterdam zelden tot aanhoudingen leidt, als ’risicoloos en anoniem’ wordt ervaren. „Omdat ontruimen vooral gericht is op het beëindigen van de kraak en niet zozeer op het aanhouden van de krakers hebben politie, gemeente en het OM eigenlijk geen goed beeld wie het precies zijn en of er alternatieven zijn voor deze personen. Dit komt ook omdat krakers meestal al vertrokken zijn omdat ontruimingen doorgaans van te voren worden aangekondigd.”

Daarom worden ontruimingen voortaan niet meer altijd aangekondigd maar kan de politie krakers verrassen en arresteren.

Kort geding populair

Ook maken krakers volgens de burgemeester ’slim gebruik’ van de procedurele waarborgen, zoals het recht om een kort geding aan te spannen tegen een voorgenomen ontruiming. „Een kort geding procedure vertraagt het proces om tot ontruiming over te gaan: vaak lijkt deze vertraging het enige doel te zijn van de krakers”, aldus Halsema.

Krakersgroep We Are Here. Ⓒ ANP

Om kraken ’minder aantrekkelijk’ te maken heeft het OM samen met de rechtbank afspraken gemaakt waardoor voortaan sneller kan worden ontruimd: de rechtbank gaat een kort geding eerder inplannen (binnen 2 tot 3 weken in plaats van 6 tot 8 weken).

Arrestatie mogelijk bij kraken

Ook krijgen agenten de mogelijkheid om voortaan direct krakers aan te houden als zij een pand openbreken. „De driehoek heeft besloten de lijn van optreden in geval van heterdaad aan te scherpen. Net als bij andere strafbare feiten moet de politie direct op kunnen treden. Gelet op het feit dat er vandaag de dag minder sprake is van leegstand en om kraken (nog) minder aantrekkelijk te maken, wordt in geval van heterdaad voortaan direct opgetreden om te voorkomen dat er huisrecht wordt gevestigd.”

Halsema benadrukt in haar brief dat, sinds de Wet Kraken en Leegstand in 2010 van kracht werd, het aantal kraakpanden en het aantal kraken in de stad sterk teruggedrongen. Momenteel zijn er nog 16 ’actieve’ panden.