Ⓒ BOUWMAN, RENE

Amsterdam - Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam onderzoekt of het mogelijk is om alle raambordelen op de Wallen te sluiten en de raamprostitutie te verplaatsen. Dat is een van de vier scenario’s voor de toekomst van het Wallengebied die vandaag aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.