Uitzonderlijk warm voor december: dinsdag mogelijk 16 graden

Na dinsdag wordt het weliswaar iets minder zacht, maar met temperaturen tussen de 8-13 graden blijft het toch veel zachter dan normaal, meldt Weeronline.

Met een zuidenwind wordt morgen zeer zachte lucht, uit het gebied boven de Atlantische Oceaan ten zuidwesten van Portugal en ten westen van Marokko, naar ons land gestuurd.

In de vroege ochtend kan dinsdag nog wat regen vallen, maar daarna is het overdag zonnig met met wat hoge bewolking. In de loop van de middag krijgt de zon het in de westelijke helft van het land moeilijker en in de avond volgt in het westen weer wat regen.

In de Randstad wordt het 12-13 graden en elders in het zuiden en oosten van het land 14-15 graden.

Records?

Ondanks het zachte decemberweer is de kans dat er records gebroken gaan worden toch klein. Tijdens de recordwarme decembermaand van 2015 was 17 december namelijk ook de warmste dag. In De Bilt werd het toen 15,3 graden. Dat betekende toen een evenaring van het decemberrecord in De Bilt. Ook op 24 december 1977 was het zo warm.

Op 17 december 2015 werd het op een aantal KNMI-waarneemstations zelfs meer dan 16 graden. De warmste plek was Wijk aan Zee met 16,6 graden. Het nationale warmterecord voor december staat op 17,8 graden gemeten in Buchten (Midden-Limburg) op 4 december 1953. Dit station bestaat tegenwoordig niet meer. Het decemberrecord over de huidige operationele stations staat op naam van Maastricht met 16,7 graden en werd eveneens gemeten op 4 december 1953.