’Oudste penvrienden ter wereld’ na 84 jaar nog steeds in contact: ’Ze is er altijd geweest’

Het stel leerde elkaar op 16-jarige leeftijd kennen tijdens een uitwisselingsproject. Er werden koppels van Amerikaanse en Britse penvrienden gemaakt. ,,Toen kreeg ik een brief van een Amerikaanse dame. En we zijn nooit meer gestopt”, zegt Banks. Ze schrijven vooral over familie en het dagelijks leven in hun thuisland. Ook stuurde Geoff haar een keer een Britse krant met de kroning van Queen Elizabeth op de voorkant. ,,Ze is een erg interessant persoon”, benadrukt hij. ,,Ze is er altijd geweest.”

Oorlog

Zelfs de Tweede Wereldoorlog weerhield Banks er niet van om brieven te blijven schrijven. Hij werkte toen als een ingenieur op een oorlogsschip. Deze post kwam na de oorlog alsnog bij haar terecht en zo bleven ze in contact. De twee benadrukken dat het niet om liefde gaat, maar om een hechte vriendschap.

Hoewel het tweetal in 1938 lange tijd brieven met de hand schreef, zijn de twee inmiddels overgeschakeld op mailen en beeldbellen, want schrijven met de hand gaat Banks nog maar moeilijk af. De dochters van Byrne ondersteunen haar hierbij.

De penvrienden ontmoetten elkaar twee keer in het echt: in 2002 en 2004. ,,Dat was heel erg leuk. Is het toch niet wat meer dan een vriendschap: ,,Het is net zoals de mensen die naast je wonen. Het is fijn om zijn stem te horen”, zegt Byrne.