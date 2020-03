Minister Ollongren na ziekte terug op ministerie

Dat bevestigt een woordvoerster van het departement. De D66-bewindsvrouw wordt bijgepraat over haar portefeuille, maar krijgt aanvankelijk nog geen taken. Uiterlijk eind deze maand gaat ze ook echt weer aan het werk. Volgens de zegsvrouw is nog onduidelijk of Ollongren begint met een deel van haar dossiers, of dat ze direct weer al haar voormalige taken oppakt. Eerst wordt de minister voorbereid op haar definitieve terugkeer, aldus de woordvoerster. ,,Ze loopt hier dus weer rond, maar nog zonder verantwoordelijkheden. Ze wordt nu eerst bijgepraat.’’

Vorig jaar moest de D66-minister een operatie aan haar bijholtes ondergaan. Kort daarna keerde ze terug op het ministerie. De vicepremier kreeg vervolgens te maken met complicaties en moest zich, ’in het belang van haar herstel’, vanaf 1 november ziek melden. De medicijnen om de complicaties te verhelpen sloegen aanvankelijk niet aan. In die periode voelde Ollongren zich erg ellendig, meldden betrokkenen toen. Ze moest belangrijke debatten missen, zoals die over de begroting van Binnenlandse Zaken.

Het kabinet werd in het najaar flink omgegooid om de afwezigheid van Ollongren op te vangen. Toenmalige staatssecretaris Knops vervangt Ollongren als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Minister Van Veldhoven was staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, maar werd gepromoveerd tot minister van Milieu en Wonen. Minister Koolmees van Sociale Zaken verving Ollongren als vicepremier namens haar partij D66. Al die tijdelijk wijzigingen worden teruggedraaid als Ollongren weer volledig aan het werk is.