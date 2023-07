Foute BBC-ster verder in het nauw: collega’s doen oproep tot openheid

Het begon allemaal met een bezorgde moeder die een klacht bij de BBC indiende omdat een bekende BBC-presentator haar kind zou betalen voor seksueel expliciete foto’s. Daarmee zou haar kind een cocaïneverslaving financieren.

De staatsomroep reageerde traag op de halverwege mei geuite beschuldigingen, waarna de moeder eind vorige week naar dagblad The Sun stapte. Sindsdien escaleerde de zaak. De betrokken jongere liet via een advocaat weten dat de beschuldigingen ‘onzin’ waren, maar sindsdien komen nieuwe beschuldigingen naar buiten.

Anoniem

Zo zou de bewuste presentator een andere jongere onder druk hebben gezet nadat die hun contact via een datingsite openbaar wilde maken. Een derde gaf aan dat er contact was opgenomen in een periode dat een uitgaansverbod gold. Dinsdagavond meldde een vierde persoon zich met het verhaal dat deze als minderjarige ‘creepy’ berichten van de presentator had gekregen via, ook weer, een datingsite.

De anonimiteit van de beschuldigde, die door geen enkel officieel medium met naam genoemd wordt, begint een farce te worden. Iedereen die ernaar googelt,wordt meteen verwezen naar een bekende presentator. Tal van BBC-medewerkers roepen hun collega dan ook op om openheid van zaken te geven. Dit gebeurt vooralsnog niet.

De meeste medewerkers doen hun oproep anoniem. Radiopresentator Jeremy Vine was woensdag de eerste die het ook in het openbaar deed. Hij is een BBC-coryfee die zich geroepen voelde om te zeggen dat hij onschuldig was. Voetbalcommentator Gary Lineker deed hetzelfde. Zijn voormalige collega Sopel, tot begin vorig jaar BBC-correspondent in de Verenigde Staten, liet weten dat zijn oud-collega ‘ontzettend kwaad is over de beschuldigingen’.

Privacy

De Britse wetgeving rondom privacy en laster is een van de meest verstrekkende in de westerse wereld. Beschuldigingen zonder vorm van bewijs zijn strafbaar. Zelfs een Twitterbericht is strafbaar. Dat is de reden waarom zelfs The Sun, een krant die in het verleden geen probleem had om namen te noemen van mensen die ze aanklaagden, vooralsnog weigert om een naam te noemen.