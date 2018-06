Grootste steden afgesneden van rest Ghouta

Ook heeft het leger een weg tussen Douma en Harasta onder controle gekregen. De rebellenenclave is daardoor verdeeld in drie delen die van elkaar zijn afgesneden: Douma in het noorden, Harasta ten zuidwesten daarvan en als derde gebied het zuidelijkste deel van Oost-Ghouta.

Oost-Ghouta bij de Syrische hoofdstad Damascus is een van de laatste gebieden die in handen zijn van de rebellen. De afgelopen weken kreeg de regio te maken met de zwaarste aanvallen door het Syrische leger sinds het begin van de burgeroorlog zo’n zeven jaar geleden.