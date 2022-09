Wanhopige Libanezen overvallen banken om eigen geld op te nemen

Binnenland

Man in Albrandswaard op straat ontvoerd: ’Werd een zwarte auto ingetrokken’

In Poortugaal is vrijdagmiddag een korte tijd een man ontvoerd in zijn eigen auto. Bij het metrostation in het Zuid-Hollandse dorp werd de man zijn auto in getrokken en mishandeld. Twee verdachten gingen er vervolgens rond 17.30 uur met de man in het voertuig vandoor.