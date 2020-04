Dierenambulance rukt uit in Almere voor knuffel

Ⓒ Facebook / Dierenambulance Midden Nederland

Almere - Dierenambulance Midden Nederland ontving dit paasweekend een melding dat er een overleden dier zou zijn aangetroffen in het Kotterbos in Almere. Het dier was verpakt in een vuilniszak en gedumpt in het bos, zo klonk het. De medewerkers van de organisatie namen een kijkje en troffen de vuilniszak inderdaad aan. Er bleek een knuffel in te zitten.