Twentenaren gaan corona-app testen

Uit de nieuwe proef met een „representatieve groep” Twentenaren moet blijken of de telefoonsoftware gebruiksvriendelijk is en bijvoorbeeld geen misverstanden oproept. Vervolgens moet de app nog wat veiligheidstests doorstaan en de zegen krijgen van de Autoriteit Persoonsgegevens, die over de privacy waakt.

De app wordt ook voorgelegd aan een aantal specifieke doelgroepen, schrijft De Jonge aan de Tweede Kamer. Mogelijk krijgen ook journalisten de kans om de app te downloaden om zo een kijkje te kunnen nemen, melden ingewijden.

De app moet de GGD’en helpen uitzoeken met wie coronapatiënten in contact zijn geweest. Die mensen zijn misschien besmet geraakt en kunnen daarover via de app worden gewaarschuwd. Daardoor kunnen ze zich sneller afzonderen en voorkomen dat zij het virus op hun beurt aan anderen doorgeven, hoopt het kabinet.

Eerder deze maand probeerden militairen in een oefendorp uit of de app inderdaad alarm slaat als de gebruiker gevaarlijk dicht bij een besmette ander is geweest, en dat niet doet als van besmettingsgevaar geen sprake was. Ze speelden allerlei voorvallen uit het dagelijkse leven na om te testen of de app dan goed zijn werk doet.