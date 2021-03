Negen militairen dood door crash Turkse helikopter

Het ging om een Cougar-helikopter waarmee het contact een half uur na het opstijgen werd verloren. Het wrak is gevonden na een zoektocht met onder meer drones.

De Turkse strijdkrachten voeren al jaren militaire operaties uit tegen Koerdische milities in het zuidoosten van het land. In 2017 stortte een legerhelikopter neer in de zuidoostelijke provincie Sirnak waardoor dertien militairen omkwamen.