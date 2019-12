Ophef in Engeland: 13-jarige verdacht van park-verkrachting Folkestone

Het slachtoffer, volgens de Daily Mail een vrouw van in de dertig, wandelde op 22 oktober door het centrum van Folkestone toen ze werd aangevallen door een jongedame. Mogelijk was de aanvaller een tiener, verklaarde ze aan de politie. Vervolgens werd ze verkracht in het Payers Park.

Nu heeft de politie drie verdachten opgepakt. Een van hen is een 29-jarige man, de andere een 13-jarige jongen. Zij worden verdacht van verkrachting. De derde arrestant, een 23-jarige vrouw, is opgepakt omdat ook nog de handtas van het slachtoffer was gestolen. Zij wordt verdacht van diefstal.

De drie zijn vrijgelaten maar het onderzoek loopt nog en ze gelden als verdachte, laat de politie weten.

Man helpt slachtoffer

Gelukkig waren er ook nog goede mensen die nacht. Eén man zou de vrouw hebben geholpen totdat de ambulances aankwamen. Hij liep vervolgens weg. De politie zoekt naar hem omdat de man mogelijk belangrijke informatie kan hebben.