Belg impotent na erectie van 30 uur

BILZEN - Een aanhoudende erectie, dat was een bijwerking die Sven Pernot (35) uit het Belgische Bilzen kreeg nadat hij twee weken eerder was gestart met het antidepressivum Quetiapine. „Eén kans op 10.000 stond in de bijsluiter”, aldus zijn vriendin Eva (47). Na dertig uur ging hij onder het mes, maar het kwaad was al geschied: Pernot bleek blijvend impotent.