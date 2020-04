Kabinet bijeen voor crisisberaad corona

Volg de persconferentie onderaan dit bericht live vanaf 19.00 uur via parlementair verslaggever Niels Rigter op telegraaf.nl.

In deze Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) is onder meer gesproken over de recente gegevens van het RIVM. Over eventuele verlenging van de maatregelen die gelden tot 28 april komt pas volgende week een besluit. Dan hoopt het RIVM ook voorlopige resultaten te kunnen delen over het onderzoek naar de besmettelijkheid van kinderen. De gegevens zijn van belang voor het al dan niet heropenen van de scholen.

Een van de grootste zorgen is nog altijd het tekort aan beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen. Ook moet het aantal tests onder zorgpersoneel nog flink omhoog.