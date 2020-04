Kabinet vindt mondkapjes voor bevolking onnodig

Volg de persconferentie onderaan dit bericht live vanaf 19.00 uur via parlementair verslaggever Niels Rigter op telegraaf.nl.

Premier Rutte doet nog geen mededelingen over het versoepelen van de ’intelligente lockdown’ die nu tot en met 28 april geldt. „Het is volkomen logisch dat iedereen zich dat afvraagt. De maatschappelijke en economische impact is gigantisch. Bijna bovenmenselijk veel gevraagd van onder meer zorg en onderwijs. Ik begrijp volkomen dat mensen vurig hopen op versoepeling.”

Maar een besluit is er nog niet. „Deze week is in die zin een tussenweek”, zegt Rutte. Als de teugels na 28 april losser kunnen, dan zullen dat ’beperkte versoepelingen zijn, echt beperkte versoepelingen’, zegt de premier.

Volgens Rutte zal een terugkeer naar normaal heel voorzichtig en stap voor stap moeten: „We moeten ons voorbereiden op een overgangsfase. Er wordt nu in heel veel sectoren mogelijkheden verkend om handen en voeten te geven aan wat straks misschien wel kan. Dat gaat hoe dan ook gepaard met heel veel maatschappelijke dilemma’s. Het gaat letterlijk om verdeling van schaarse ruimte.” Het is niet meer dan een sprankje hoop dat de premier bood. „De normale samenleving zoals we die hadden, zie ik zo snel niet terugkeren."

Ankerpunten

Daarbij wordt gekeken naar drie ’ankerpunten’: de druk op de zorg, het beschermen van ouderen en mensen met een zwakke gezondheid en zicht op de verspreiding van het virus.

Dat laatste moet gebeuren aan de hand van apps. Voor die apps zijn er inmiddels zo’n 750 voorstellen binnengekomen, zegt minister De Jonge (Volksgezondheid). Hij gaat met experts om tafel om een selectie van die voorstellen te maken. Komend weekend worden de apps getest in een zogeheten hackaton. Volgende moeten de uitgekozen apps worden gepresenteerd. Het is niet duidelijk wanneer ze in werking kunnen zijn.

Het gaat om twee apps. De ene is een soort radar, die bij een besmetting traceert met wie de patiënt in contact is geweest. Alle contacten die de app ook hebben, krijgen dan een waarschuwing. Via een andere app legt de persoon die is besmet contact met de dokter.

De apps zijn onderdeel van bron- en contactonderzoek dat een belangrijke voorwaarde vormt voor versoepeling van de corona-maatregelen. Zodra er ergens weer een uitbraak is, kunnen er eventueel weer maatregelen worden heringevoerd. Het onderzoek is één van de ’ankerpunten’ voor het kabinet om stapsgewijs maatregelen te versoepelen.

Geen mondkapjes

Dat België en Duitsland inmiddels mensen adviseren om buiten mondkapjes te dragen, betekent niet dat dat in Nederland ook gaat gebeuren. „In een periode van schaarste is het ook niet verstandig om dat te doen”, zegt De Jonge. „Het lijkt me niet alleen onnodig, maar ook onverstandig om die stap te zetten. We willen dat met name mensen in de zorg gebruik kunnen maken van mondkapjes.”