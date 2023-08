Mis met paus in Portugal ondanks hitte massaal bezocht

De paus brengt een meerdaags bezoek aan Portugal. Daar worden de Wereldjongerendagen gehouden voor rooms-katholieke jongeren van over de hele wereld. De temperaturen kunnen zondag op de slotdag oplopen tot 41 graden. Gelovigen beschermden zich met paraplu’s of geïmproviseerde tenten tegen de brandende zon. Veel mensen brachten ook de nacht door in het park.

Het is de vierde keer dat de Wereldjongerendagen worden gehouden sinds Franciscus aantrad als paus. De editie van vorig jaar moest worden uitgesteld vanwege de coronapandemie. De paus ontmoette dit jaar tijdens het evenement onder meer slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Ook sprak Franciscus met jongeren uit Oekraïne en ging hij naar het heiligdom van Fátima.

Paus Franciscus. Ⓒ ANP

Franciscus vertelde bij de afsluiting van het evenement over zijn wensen voor de toekomst. Hij zei te dromen van vrede en vroeg de jongeren daar ook voor te bidden. „Ik voel veel verdriet voor Oekraïne, waar nog altijd enorm wordt geleden”, zei de paus. Die sprak de hoop uit dat zijn jonge publiek de wereld kan veranderen. „Jullie laten zien hoe verschillende nationaliteiten, talen en achtergronden samen kunnen komen.”

De paus kondigde ook aan dat de volgende Wereldjongerendagen worden gehouden in Zuid-Korea. „Na de westgrens van Europa gaan we in 2027 naar het verre oosten”, stelde hij. Dat laat volgens de paus zien dat de kerk voor iedereen is. In Zuid-Korea is zo’n 11 procent van de bevolking katholiek. Franciscus bezocht het land in 2014.

Zuid-Korea heeft de afgelopen jaren al meerdere grote internationale evenementen georganiseerd, zoals de Olympische Winterspelen in 2018 en dit jaar de Wereldjamboree van de scouting. Dat laatste ging niet helemaal zonder slag of stoot. Het evenement in Zuid-Korea wordt net als de Wereldjongerendagen in Portugal geteisterd door hoge temperaturen.