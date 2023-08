Mis met paus in Portugal ondanks hitte massaal bezocht

LISSABON - In Portugal zijn vele katholieken, ondanks de hitte, massaal afgekomen op een mis met paus Franciscus. Het Vaticaan schat dat zich zo'n 1,5 miljoen mensen verzamelden in een park in Lissabon, het Parque Tejo. Toeschouwers zwaaiden met vlaggen en juichten toen de 86-jarige Franciscus daar arriveerde.

Grote drukte op de Wereldjongerendagen in Portugal. Ⓒ ANP