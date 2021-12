Quarantaineplicht voor reizigers uit VS

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op basis van adviezen van het RIVM het reisadvies aangescherpt: de Verenigde Staten gaan van ’hoogrisicogebied’ naar ’zeerhoogrisicogebied’. Reizigers die naar Nederland komen moeten daarnaast ook nog altijd een negatieve coronatest laten zien. De quarantaineperiode is vastgesteld op tien dagen. Alleen bij een negatieve test, vijf dagen na aankomst in Nederland, mogen de reizigers eerder de deur uit.

Net als in Nederland, is ook in Amerika de omicronvariant van het coronavirus nu dominant. Amerikaanse media meldden eerder deze week dat de piek van de omicronbesmettingen in de VS al hoger is dan bij de eerdere deltavariant. Het aantal ziekenhuisopnames is vooralsnog wel lager.

Reizen naar de Verenigde Staten zijn enorm belangrijk voor zowel luchtvaartmaatschappij KLM als Schiphol als de Nederlandse reisbranche. Per jaar bezoeken ongeveer 720.000 Nederlandse toeristen de VS en ontvangen we ruim 1,6 miljoen toeristen uit het land. Bovendien hebben veel Nederlanders familie wonen in de VS en omgekeerd, waardoor het een belangrijke bestemming is voor (lang uitgebleven) sentimentele bezoeken.

Niet voor niets staken veel reizigers de vlag uit toen in november de grenzen van de Verenigde Staten na twintig maanden eindelijk weer open gingen. Op Schiphol jubelden reizigers omdat ze eindelijk weer op bezoek konden bij geliefden.

Tegelijk zijn de VS ook een belangrijke zakenroute, en dat is cruciaal voor KLM en de luchthaven Schiphol. Zakenreizigers vullen immers de duurdere stoelen. Vóór corona haalde de luchtvaartmaatschappij 20 procent van de omzet uit de routes naar de VS. KLM’s Amerikaanse partner Delta heeft een grote basis op Schiphol. Topman Pieter Elbers van KLM zag de heropening van de VS als een kantelpunt voor de luchtvaartmaatschappij, maar ziet dat herstel nu in rook opgaan. De luchtvaartmaatschappij herhaalt dinsdagochtend de importantie van de VS voor KLM. „Het effect op de boekingen is nu nog niet vast te stellen, maar reizigers zijn gebaat bij stabiele en duidelijke reisrestricties. KLM roept op om internationaal te streven naar heldere en consequente afspraken hierover.”

Een aantal Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen annuleerde het afgelopen weekend duizenden vluchten, omdat er veel zieken waren door corona. De luchtvaartsector laakt het besluit, omdat men vindt dat er met twee maten gemeten wordt.

„Dit is doorgeschoten hysterie, met een eenzijdige focus op alles wat door de lucht vliegt. Met zijn allen in de trein of auto naar Antwerpen om te winkelen vinden we prima, maar geteste en gevaccineerde reizigers uit de VS moeten in quarantaine in Nederland. Het RIVM beseft niet dat er ook nog een wereld naast corona is”, zegt voorman Marnix Fruitema van luchtvaartkoepel Barin in een reactie.