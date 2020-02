Donald domste crimineel met tattoo ’crime pays’

De niet al te snuggere Amerikaan die ’crime pays’ op zijn voorhoofd had laten zetten, is binnen drie maanden voor de tweede keer gearresteerd. De laatste keer na een wilde achtervolging in Indiana, zo meldt de zender WTWO.

Murray zit vast voor drugsbezit, autodiefstal en verzet bij aanhouding.

Heel Amerika weet sinds vorig jaar wie hij is. Donald was in november te zien in een aflevering van ’Live PD’ waar een politiekorps voor tv wordt gevolgd.

Toen verbaasde iedereen zich al over zijn opmerkelijke tattoo en zijn domme gedrag. De politieachtervolging eindigde toen Murray tegen een boom botste. De draaideurcrimineel vluchtte destijds te voet en kon later aangehouden worden. Een passagier die in de auto achterbleef, was al niet veel slimmer. De man wist zijn naam niet meer.