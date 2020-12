Man zit tien uur vast in door sneeuwschuiver ondergesneeuwde auto

Kevin Kresen had zijn auto in de omgeving van Owego in de staat New York met pech langs de weg gezet. Door de laag sneeuw slaagden autoriteiten er in eerste instantie niet in om de wagen de lokaliseren. Na tien uur troffen agenten de auto met daarin Kresen aan, waarna de man met onderkoelingsverschijnselen is overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt de New York Post.

De stad Owego werd woensdag overvallen door zware sneeuwval. Er viel in korte tijd meer dan drie meter sneeuw.