Merkel belooft hulp bij herbeplanting Amazone

Ze zei dat tijdens de G7-top in het Franse Biarritz. Hoe en wat Duitsland precies gaat bijdragen zei Merkel niet. „De longen van onze hele planeet zijn aangetast en daarom moeten we gemeenschappelijke oplossingen vinden”, zei ze.

In het Braziliaanse Amazonegebied woeden momenteel de zwaarste bosbranden in jaren, maar ook andere landen zoals Bolivia, Paraguay en Frans Guyana worden getroffen. De Franse president Emmanuel Macron zette als gastheer de branden op de agenda van de G7-top.

In het Amazonegebied zijn dit jaar inmiddels bijna 79.000 branden waargenomen. Dat is het grootste aantal sinds 2013. Volgens critici van de Braziliaanse regering zijn de branden het gevolg van het milieubeleid van president Jair Bolsonaro. Hij wordt ervan beschuldigd zijn aanhangers in de houtkap-, mijnbouw- en landbouwsector te bevoordelen en geen oog te hebben voor natuurbehoud.