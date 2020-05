Eerste executie in VS sinds begin pandemie

Barton was schuldig bevonden aan de moord op een 81-jarige vrouw in de plaats Ozark. Hij was een van de mensen die het lichaam van het slachtoffer vonden. Het voornaamste bewijs tegen hem waren bloedvlekken op zijn kleren en de verklaring van een andere gedetineerde.

Het is de eerste keer sinds 5 maart dat weer een executie heeft plaatsgevonden in de Verenigde Staten. De autoriteiten in Missouri hadden vanwege de coronacrisis wel aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. Zo moesten aanwezigen hun lichaamstemperatuur laten meten en voldoende afstand tot elkaar houden tijdens de executie.

Onschuld

De veroordeling van Barton was omstreden. Critici vonden het bewijs flinterdun en vroegen zich af of hij de moord wel echt had gepleegd. Barton stelde volgens Amerikaanse media in zijn laatste verklaring voor zijn dood dat „ik, Walter ’Arkie’ Barton, onschuldig ben. Ze executeren een onschuldige man.”