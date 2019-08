Organisator hondengevechten: ’Ik vind het zo erg voor mijn honden’

„Ik vind het zo erg voor mijn honden. Ik kan alleen maar beloven dat het nooit meer zo gaat worden. Ik kan het niet meer uitleggen”, zei verdachte Batikan Y. tegen de rechter. Ja, hij was bij een reeks gevechten geweest. Om te kijken, niet als scheids. En ja, hij had ook zijn honden laten deelnemen. „Het was een uit de hand gelopen hobby. Ik was geobsedeerd door de honden.”

Spijt

Ook Stephanie B. en Cornelis van der W. betuigden spijt, al hield laatstgenoemde vooral zijn mond tijdens de eerste zittingsdag in de unieke zaak in Nederland. Nog nooit kwamen mensen voor de rechter voor het organiseren van hondengevechten. Maar dankzij video-opnames, appgesprekken en een anonieme tipgever is er een stortvloed aan bewijs van een reeks gevechten.

De verdachten ontkenden dan ook niet. Maar dat er sprake was van een criminele organisatie willen ze bestrijden. Zo bleef B. herhalen dat er geen sprake was van gokken. Ze is een liefhebster van honden, ging naar shows. Hoe het dan kwam dat ze honden zoals haar Boogy en Mini in een pit liet vechten tot bloedens toe? Ze kan het niet meer uitleggen.

Gruwelijke details

In de rechtbank kwamen meermaals gruwelijke details aan bod. Na een gevecht in oktober was Van der W.’s hond Dunja zo gewond, dat de verdachte het dier in een dekentje naar buiten droeg. Agenten die postten zagen het kopje hangen. Toen ze even later Dunja vonden in het Zeistse huis van Van der W. „was die nauwelijks meer in leven.”

In andere gevallen waren honden opgelapt met krammetjes, hadden ze littekens en open wonden. Twee honden die betrokken waren bij de gevechten kwamen om bij ’ongelukken’. Boogy werd gedood door een andere hond in de tuin van B. toen hij losbrak. Hond Troja wurgde zichzelf bij een nieuwe eigenaar, toen hij aan de ketting lag.

Stoer

Een vierde verdachte, de oudere broer van Y., hield de kaken stijf op elkaar. Hij zou vooral een faciliterende rol hebben gespeeld, als geldschieter. Tegelijk bestookte zijn jonge broertje hem met berichten over gevechten. Dat deed Y. wel vaker, naar andere mensen. „Ik wilde stoer doen. Ik kan het u niet uitleggen. Het heeft me absoluut kapotgemaakt wat er is gebeurd met mijn honden.”