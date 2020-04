Misdaadpiek asielzoekers

Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Den Haag - Nederland werd afgelopen jaar geconfronteerd met een forse toename van asielcriminaliteit. Dat blijkt uit een nog geheim rapport van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waarvan een concept in handen is van De Telegraaf. In 2019 werden ruim duizend meer verdenkingen van misdrijven geregistreerd dan het jaar ervoor, een toename van 27 procent.