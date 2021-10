Bruls tegen sportclubs: kantines moeten QR-code beter handhaven

Bruls reageert donderdag op een onderzoek dat de NOS heeft laten doen, waaruit blijkt dat er in de kantines van amateursportclubs vaak niet wordt gecontroleerd. In cafés en restaurants is de controle wisselend. In theaters, bioscopen, concertzalen en stadions wordt vaak wel om de veelbesproken code gevraagd. Voor een groen vinkje is vaccinatie of een recente rest vereist.

Volgens Bruls zien de voorzitters van de veiligheidsregio’s dat de meeste ondernemers het goed doen. „Aangezien het onderzoek aantoont dat een meerderheid van de Nederlanders met een coronatoegangsbewijs positieve ervaringen heeft én de controle een relatief kleine moeite blijkt te zijn, roep ik beheerders van sportkantines op het bewijs toch écht te handhaven. Als de besmettingen blijven stijgen en de maatregelen weer aangescherpt moeten worden, wordt niemand blij”, aldus de beraadsvoorzitter.

Boete of sluiting

Bruls wijst erop dat het niet naleven van de toegangsregels ondernemers een boete kan opleveren of sluiting van de zaak. Dat is sinds de regels gelden ook een paar keer gebeurd, zoals bij vegarestaurant Waku Waku in Utrecht. „We willen niet terug naar de oude coronamaatregelen, toen kantines en horeca helemaal gesloten waren of open met beperkingen.”

Koninklijke Nederlandse Horeca (KHN) zegt vooral tevredenheid te zien bij bijvoorbeeld gemeenten en handhavers over hoe de horeca met de coronacontroles omgaat. „Wij krijgen geen signalen dat het niet goed zou gaan”, aldus KHN-voorzitter Robèr Willemsen. Willemsen ziet ook dat horeca en klanten minder tegen de coronapas gekant zijn dan voor de invoering ervan. Hij denkt dat het draagvlak groter wordt als de verplichte sluiting om middernacht wordt opgeheven.