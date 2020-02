Alphenaar krijgt celstraf voor financieren terreur

De man was in september 2017 aangehouden in het huis van zijn ex-vrouw in Rijswijk. Hij zou haar in het bijzijn van hun kinderen hebben geslagen. Die lichtten daarom de politie in. Ook zou haar hebben gedwongen sambal te eten.

Toen de man werd aangehouden, vonden agenten twee telefoons. Een daarvan stond vol met berichten over hawala-bankieren. Dat is een manier om via een omweg geld vanuit Nederland terecht te laten komen in Syrië, Turkije en andere landen.

Hawala-bankieren is in Nederland verboden. De man financierde onder meer zijn broer in Syrië, die daar meevocht met Islamitische Staat (IS). Ook smokkelde de Alphenaar familieleden vanuit het Midden-Oosten naar Nederland.