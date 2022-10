Baudet mag week niet spreken in Tweede Kamer na weigering nevenfuncties te melden

Het is voor het eerst dat een Kamerlid straf krijgt voor het niet melden van nevenfuncties in het register van de Tweede Kamer. De schorsing van één week - vanaf woensdag - volgt na een advies van het onafhankelijke College van onderzoek integriteit, dat een klacht van acht Kamerfracties had ontvangen. Baudet mag tijdens de schorsing nog wel stemmen in het parlement.

Bijna alle fracties stemden in met de sanctie. Alleen Caroline van der Plas (BBB) en Hans Smolders (Groep Van Haga) waren tegen. FvD en PVV liepen voor de stemming demonstratief weg uit de zaal.

Volgens de integriteitscommissie houdt Baudet zich niet aan de gedragscode van de Kamer door zijn nevenfuncties niet te melden. Zo heeft de FvD-leider een uitgeverij waarmee hij zijn eigen boeken uitbrengt. Baudet kreeg eerder een oproep om de nevenfuncties te melden. Ook werd hij berispt. Daarop heeft hij geen actie ondernomen.

Zelf vindt Baudet dat hij niets fout doet, herhaalde hij kort voor de stemming nog eens in de Kamer. Hij stelt dat zijn nevenfuncties eenvoudig te achterhalen zijn via de Kamer van Koophandel. „Ik ben principieel tegen de geleidelijke inkapseling van Kamerleden”, zei hij eerder over de regels rond nevenfuncties. „Een Kamerlid hoort een onafhankelijk persoon te zijn.”

’Moedwillig negeren regels’

Volgens Baudet willen andere partijen in de Kamer hem monddood maken. Zo ziet D66-Kamerlid Joost Sneller dat niet. „De regels worden door Baudet keer op keer moedwillig genegeerd, dat kun je niet laten passeren”, zegt Sneller. „De politiek vraagt van mensen in de samenleving om zich aan de regels te houden. Als mensen dat niet doen, worden ze daar voor bestraft. Terecht. Maar als we diezelfde logica niet op onszelf toepassen, zijn we geen knip voor de neus waard.” Ook SP’er Renske Leijten vindt dat Baudet transparant moet zijn.

Toch is een klein deel van de Kamerleden tegen de schorsing van Baudet. „Een historische fout”, noemt PVV-leider Geert Wilders de schorsing. „Ik vind het principieel onjuist om een volksvertegenwoordiger het woord te ontnemen”, stelt BBB-Kamerlid Caroline van der Plas. Volgens haar is het beter om bijvoorbeeld een boete op te leggen. „Kamerleden hebben niets te zeggen over andere Kamerleden”, vindt ook Kamerlid Wybren van Haga, die niet aanwezig was bij de stemming. Dat Baudet nu wordt ’ingeperkt’, noemt hij ’een gevaarlijke ontwikkeling’.

’Unieke situatie’

Kamervoorzitter Vera Bergkamp spreekt van ’een unieke situatie’. „We hebben nog niet zo lang een college dat onderzoek doet naar integriteit”, zegt ze. Volgens Bergkamp wordt Baudet niet anders behandeld. „Hij is voor mij een Kamerlid net als andere Kamerleden. Maar dit is wel een bijzondere stemming. Dat zal ik niet ontkennen.”