Politie: eerste boete voor appende fietsster met soa

„Naast dat ze een slechte uitslag kreeg van de arts over der SOA test, kreeg ze slecht nieuws van ons, namelijk een bekeuring van 95 euro. Let op, vanaf vandaag wordt er bekeurd! #opdebon”, schreef een diender op Twitter.

De tweet leverde onmiddellijk kritische reacties op. „Dit is echt de meest bizarre politietweet ooit”, reageert iemand. „Rare tweet, gaat niemand wat aan toch wat voor uitslag ze had bij de dokter”, vindt een ander. „Lekker om zo met een persoonlijk verhaal om te gaan van iemand”, merkt een ander op. „Iemand moet echt jullie wachtwoord afpakken”, stelt nog iemand voor.

Het politieteam ziet na de boze reacties zelf ook in dat de SOA-tweet niet gepast was. Het bericht is inmiddels verwijderd. Daarvoor in de plaats is nu een mea culpa-tweet verschenen over de misplaatste opmerking.

„Uiteraard hadden we deze tweet niet mogen plaatsen. We gaan directe ons excuus maken naar de betrokken fietser”, schrijft de politie schuldbewust.

Het is niet duidelijk aan wie deze eerste boete voor appen op de fiets is uitgeschreven. Vanaf maandag is het in de hand houden van een mobieltje tijdens het fietsen verboden.