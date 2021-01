Slob over eindexamens: beeld minder gunstig dan gehoopt

Eerder kwam de minister al met aanpassingen voor de eindexamens van dit schooljaar. Zo kunnen leerlingen hun examens spreiden over twee tijdsvakken en krijgen ze een extra herkansing.

Toch vinden verschillende onderwijspartijen, waaronder scholierenorganisatie LAKS, vinden niet dat de examens in die vorm kunnen doorgaan omdat leerlingen zich niet goed kunnen voorbereiden. Bovendien liepen de huidige eindexamenleerlingen ook vorig schooljaar al achterstanden op door corona, zei LAKS-voorzitter Nienke Luijckx donderdag.

Slob zou hierover met LAKS en andere partijen rond de voorjaarsvakantie in gesprek gaan, maar heeft besloten die gesprekken nu al te voeren. De minister zegt „te moeten constateren dat een deel van de leerlingen mogelijk met achterstanden aan de examenperiode zal beginnen.” Hij wil hier „zo goed mogelijk recht aan doen” en tegelijkertijd zorgen dat middelbare scholieren kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs. Hoe de examens er uiteindelijk uit gaan zien dit jaar, maakt hij rond de voorjaarsvakantie bekend.

Eerder trok het kabinet al honderden miljoenen euro’s uit om dit schooljaar achterstanden in te lopen. De minister komt ook snel met een plan voor de lange termijn om onderwijsachterstanden aan te pakken. Hoe dat plan er in hoofdlijnen gaat uitzien, bijvoorbeeld hoe lang het zal lopen en hoeveel het gaat kosten, maakt hij in februari bekend. Wel is al eerder toegezegd dat het kabinet hier meerjarige financiële steun voor kan geven.