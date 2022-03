Baudet wordt niet vervolgd voor Holocaust-tweets

Op 14 november 2021 twitterde Baudet dat de situatie ten gevolge van de coronamaatregelen vergelijkbaar is met de jaren ’30 en ’40. Ook schreef hij dat ongevaccineerden ’de nieuwe Joden’ zijn. ’Wegkijkende uitsluiters’ zouden ’de nieuwe nazi’s en NSB-ers’ zijn. Federatief Joods Nederland deed aangifte wegens belediging en haatzaaien.

’Tweet niet gericht op bagatelliseren Holocaust’

Naar het oordeel van het OM is het doel van de vergelijking aandacht vragen voor de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen. „De tweet is niet gericht op het bagatelliseren van de Holocaust, maar op het uitvergroten van het ongemak van de coronamaatregelen. Dit kan volgens het OM niet gekwalificeerd worden als een verregaande vorm van Holocaust-bagatellisering die haat of geweld dreigt aan te wakkeren”, liet het OM donderdag weten.

In december verloor Baudet een kort geding over de tweet. De voorzieningenrechter oordeelde dat Baudet binnen 48 uur alle uitspraken van sociale media moest verwijderen waarin hij de coronamaatregelen van het kabinet vergeleek met de Holocaust. „U heeft zich onnodig grievend uitgelaten jegens slachtoffers en nabestaanden van de Holocaust”, oordeelde de rechter destijds. „Het recht op de vrijheid van meningsuiting voor een volksvertegenwoordiger is niet onbegrensd.”

’Geen aanzet tot haat of geweld’

Het OM beoordeelde puur of de tweets strafbaar zijn: „Strafrechtelijk ingrijpen op de vrijheid van meningsuiting van een politicus is alleen gerechtvaardigd als uitlatingen verder gaan dan kwetsen, choqueren en verontrusten en ook aanzetten tot haat, geweld, discriminatie of onverdraagzaamheid. Daarvan is volgens het OM dus geen sprake.”