Zweden geeft toestemming voor protest met koranverbranding

Een rechtse activist stak in januari al een koran in brand in de hoofdstad. Turkije reageerde daar toen woedend op en dat land moet nog steeds instemmen met de Zweedse wens om toe te treden tot de NAVO. De Zweedse autoriteiten hebben daarna meerdere koranverbrandingen verboden, maar zijn later teruggefloten door de rechter. Die oordeelde dat de grondwet dergelijke protestacties toestaat.

De Zweedse premier Ulf Kristersson erkende woensdag dat onduidelijk is op welke termijn zijn land kan toetreden tot het militaire bondgenootschap, dat komende maand een top heeft in Litouwen. „Niemand kan beloven dat het in Vilnius gaat gebeuren of vlak voor Vilnius”, zei Kristersson. „Hoewel dat altijd onze ambitie is geweest.”