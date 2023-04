Rustiger in Khartoem na bestand rond Suikerfeest

Het Soedanese leger kondigde eerder vrijdag aan dat het had ingestemd met een driedaags bestand vanaf vrijdagavond, het moment waarop de meeste soennitische moslims het einde van de vastenmaand vieren. De andere strijdende partij, de Rapid Support Forces (RSF), ging daar eerder al mee akkoord. De strijdende partijen spraken al twee keer een wapenstilstand af, maar die werden niet nageleefd.

VN-topman António Guterres en de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken hadden tot het bestand rond het Suikerfeest opgeroepen, in de hoop dat mensen zich deze dagen kunnen verplaatsen in of uit de stad, dat ziekenhuizen weer kunnen functioneren, voorraden kunnen worden aangevuld, water- en elektriciteitsleidingen hersteld worden en dat buitenlanders kunnen worden geëvacueerd.

Nederland is onder de landen die met toestellen in de regio klaar staan om naar de luchthaven van Khartoem te gaan. Die is vrijwel in het centrum van de Soedanese hoofdstad. Meerdere landen werken samen en maken evacuatieplannen in Djibouti.