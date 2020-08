Afgelopen week iets minder coronagevallen dan week ervoor

Zestien mensen zijn in de afgelopen week overleden aan het coronavirus. Dat waren een week eerder negen, en de week daarvoor zes. Verder werden vijftig mensen in een ziekenhuis opgenomen vanwege een besmetting, tegen 38 in de week ervoor en 44 nog een week eerder. Ook het aantal opnames op de intensive care steeg. In de afgelopen zeven dagen zijn 25 mensen op een ic-afdeling beland, tegen 18 in de week ervoor.

Iets meer dan 100.000 mensen hebben zich in de afgelopen week laten testen op het coronavirus. Dat is ongeveer evenveel als in de weken ervoor. Van alle geteste mensen had 3,5 procent het virus daadwerkelijk onder de leden. De week ervoor was dit 3,6 procent. In de regio's Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam, Haaglanden, Midden- en West-Brabant en Zuid-Holland-Zuid is het percentage positieve tests het hoogst.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal veranderde nauwelijks, het is in de afgelopen week gezakt van 1,20 naar 1,19. Dat betekent dat een groep van honderd mensen met het virus gemiddeld 119 mensen aansteekt, die op hun beurt ongeveer 142 mensen besmetten. Zo wordt de groep patiënten steeds een beetje groter en verspreidt het virus zich. Als het getal onder de 1 komt, kan het virus uitdoven.

Volgens het RIVM zijn er 438 actieve clusters, 59 meer dan een week geleden. Bij een cluster kunnen drie of meer gevallen met elkaar in verband worden gebracht. De grootste groep patiënten bestaat uit 45 mensen. De meeste mensen lopen de ziekte thuis op, daarna volgen contacten met familie en vrienden, en feestjes en het werk als belangrijkste bronnen.

Van de mensen die afgelopen week positief zijn getest op het coronavirus, zijn 738 in de twee weken ervoor in het buitenland geweest. Dat is 18,4 procent van alle nieuwe gevallen. Zij hebben het virus mogelijk in het buitenland opgelopen, of hebben daar zelf misschien mensen besmet.

Iets meer dan een kwart was in Frankrijk, bijna een kwart was in Spanje. Verder zijn meer mensen dan in voorgaande weken in Turkije en Malta geweest. Sinds 1 juli is het coronavirus vastgesteld bij 118 mensen die in Turkije zijn geweest, en 64 van hen zijn in de afgelopen week positief getest. Het aantal coronapatiënten dat in Malta is geweest, is in de afgelopen week meer dan verdubbeld naar 104. Bovendien waren opvallend veel besmette mensen in Aruba en Tsjechië op vakantie geweest.

Een week geleden meldde het RIVM dat 408 nieuwe positief geteste personen in de twee weken voor het begin van de ziekte in het buitenland waren. Ook toen waren Frankrijk en Spanje de voornaamste bestemmingen.