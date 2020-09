Politie verwart vrijend stelletje voor inbrekers

In het Belgische Machelen zagen agenten beweging in een vrachtwagen. Omdat ze aan inbrekers dachten, openden ze de deur van de cabine die van binnenuit hard werd dichtgetrokken. Bij een tweede poging duwde de inzittende juist de deur hard open, waardoor de agent vol in het gezicht geraakt werd en een scheur aan het oogvlies opliep.

„Zou u niet kwaad worden als de politie binnen wil komen terwijl u een intiem moment aan het beleven was?”, zo verklaarde de man volgens Het Laatste Nieuws. Volgens de vrouw, iets preutser, had ze zo weinig kleren aan omdat ze het zo warm vond.

De twee moeten hun vrijpartij mogelijk duur bekopen: de man riskeert 9 maanden celstraf voor agressie tegen de politie, de vrouw 3 maanden.