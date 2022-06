Britse woede richting Europa na blokkade Rwanda-vlucht

De verontwaardiging van de Britten is tastbaar. ’Woede na blokkade Rwanda-vlucht’ kopt The Daily Express. De krant meldt dat premier Boris Johnson overweegt om de rol van het Hof te schrappen. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel maakte woensdagochtend duidelijk dat de voorbereiding van een nieuwe vlucht in volle gang is.

De Britse regering besloot medio april dat het illegale immigranten die in gammele opblaasboten de barre oversteek van Calais naar Dover maken naar Rwanda wil deporteren om daar de asielprocedure te voltooien. Indertijd beloofde Boris Johnson dat de eerste vlucht ’binnen enkele weken’ zou plaatsvinden.

Dat bleek onmogelijk. Vorige week werd duidelijk dat de Britse regering het eerste vliegtuig op dinsdagavond wilde wegsturen. Aanvankelijk zouden 130 asielzoekers op de enkele reis naar Rwanda worden gezet. Na interventies van tal van mensenrechtenorganisaties en ’linkse’ advocaten, in de woorden van Patel, waren er dinsdagavond nog zes immigranten over op de vlucht.

Er was de Britse regering echter veel aan gelegen om de vlucht toch te laten doorgaan. Johnson en Patel voelden zich gesterkt door beslissingen van het Britse Hooggerechtshof dat diverse malen oordeelde dat de vlucht legitiem was.

Op het laatste moment gooide het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg roet in het eten. Het Hof oordeelde dat de regering drie weken diende te wachten met de uitzetting. In de komende weken vindt immers een officieel juridisch onderzoek naar de legitimiteit van de Rwanda-wetgeving plaats.

Onbegrip

In tegenstelling tot de veronderstelling van de meeste Britten heeft het Europese Hof niets van doen met de EU, waarvan de Britten sinds 2020 geen deel meer uitmaken. De Britten waren in de jaren vijftig juist een van de voorvechters van het Hof. Sinds 1998 is het ook in het Verenigd Koninkrijk de ultieme autoriteit waar het gaat om mensenrechten.

Tal van Conservatieven uiten hun woede over de beslissing. ’Negeren’, zegt een van hen in The Daily Mail. ’Het is de hoogste tijd dat we die „bastaarden” in Straatsburg een les leren’, zegt een ander, die zich bij hoge uitzondering eens niet wenst te excuseren voor zijn ’Frans’. Johnson zou in een ontmoeting met hen op dinsdagavond hebben gedreigd het Hof te verlaten. Volgens minister van Sociale Zaken Therese Coffey is er echter geen beslissing, of zelfs een suggestie daartoe, genomen, zo vertelde ze woensdagochtend op de BBC-radio.