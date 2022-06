Eerste Britse ’uitzettingsvlucht’ vertrekt naar Rwanda, ondanks aanhoudende kritiek

’Strakkere handhaving asielprocedure’

Volgens Wolf Mannens van de ACVZ zit de asielopvang in Nederland al 7 jaar in een crisis. Er is geen visie, geen juiste financiering en de taakverdeling tussen Rijk, gemeenten en uitvoerders werkt niet. Maar waar weer met geen woord over gesproken wordt is de manier waarop asielzoekers onze facilite...