Tienduizenden mensen bezoeken dagelijks de Chinese Muur, waar zijn de mondkapjes?

Op foto’s is te zien hoe de bezoekers kriskras door elkaar heen lopen. Volgens CNN dragen de meeste mensen wel een mondkapje, maar was er ook een groep die het masker al snel afzette of het ding maar helemaal thuis had gelaten. De bezoekers zouden op sommige plekken op de Muur opgepropt hebben gestaan en moesten zich door kleine deuropeningen wurmen waarbij afstand houden niet mogelijk was.

Ⓒ ANP/ HH

Het populairste gedeelte, Badaling, mag nu 75 procent van het normale bezoekersaantal ontvangen, wat neerkomst op 48.750 mensen per dag. Deze sectie is sinds maart weer open, tickets moeten vooraf gereserveerd worden. Volgens de regels moeten tijdens het hele bezoek mondkapjes gedragen worden en mogen mensen niet in groepjes staan. Al lijkt er niet echt streng toegezien te worden op het handhaven van deze regels.

De laatste grote uitbraak van het coronavirus in China was op de Xinfadi-markt in Peking. De Chinese hoofdstad heeft al meer dan 55 dagen achter elkaar geen nieuwe besmetting gemeld.