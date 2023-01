Cameraploeg PowNed belaagd door activisten in Lützerath, omroep doet aangifte

De activisten droegen een vlag bij zich van de extreemlinkse beweging Antifa, beschrijft de NOS. De cameraman in kwestie heeft last van zijn hand en de camera is beschadigd, verder zijn de cameraman en de verslaggever ongedeerd.

Niet alleen het PowNed-team werden belaagd, stelt Weesie. „Het was niet specifiek tegen ons gericht, maar eigenlijk werden alle journalisten die daar aanwezig waren bekogeld met stenen”, aldus de omroepvoorzitter tegen de NOS.

Een ANP-verslaggever zag zaterdagmiddag nog dat de sfeer op de demonstratielocatie Lützerath grimmig was en dat een aantal activisten gewond was geraakt. Demonstranten willen niet dat er naar bruinkool wordt gegraven, omdat dat enorm vervuilend is. De Duitse overheid ziet het als enige mogelijkheid om ook de komende jaren voldoende energie te kunnen opwekken.