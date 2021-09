Ongeval bij tv-show Het Jachtseizoen, figurant zwaargewond

Dat verklaart Talpa. De omroep komt later met meer informatie.

De figurant viel, buiten de opnames om, bij de ophaalbrug van de TESO Veerhaven van een hoogte van vier meter.

Twee ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse. De traumahelikopter is geland op de parkeerplaats van Lands End en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met de gewonde is, is nog niet bekend.

Het Jachtseizoen was jarenlang een online-hit. In het programma van Stuk TV moeten bekende Nederlanders uit handen van de ’jagers’ van het programma zien te blijven. Dit seizoen wordt Het Jachtseizoen voor het eerst op televisie vertoond, bij SBS 6.